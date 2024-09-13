Анвар Гатиятулин подробно рассказал, в чём необходимо прибавить «Ак Барсу»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итог стартовым матчам в новом сезоне и поделился ожиданиями от первой домашней игры клуба в нынешнем чемпионате.

– Какое предвкушение от первой домашней игры в регулярке?

– Предвкушение – верно сказано. Когда приезжал на игры в Казань – впечатлялся тем, как болельщики поддерживают свою команду. Надеемся на их поддержку завтра.

– Особо настраиваетесь на действующего обладателя Кубка Гагарина?

– Сезон начинается с чистого листа, готовимся по своему плану. У нас есть опыт предыдущих матчей, идёт разбор после каждой игры, каждой тренировки. Даём ребятам много нового, отрезками это просматривается в играх, но и есть над чем работать.

– Какие общие выводы можно сделать по трём первым матчам сезона?

– Хотелось начать с трёх побед, но пока имеем такую ситуацию. Из каждого поражения извлекаем урок, делаем разбор. Повторюсь, что мы меняем систему, предлагаем много нового. Пропустили семь шайб при атаках с ходу – где-то неправильно играем в давление, где-то в позиционных атаках игроки оказываются не там, где нужно. Создаём моменты, но пока не хватает хладнокровия в завершении.

– Есть понимание, сколько времени уйдёт у команды, чтобы привыкнуть к новой системе игры?

– Мы хотели уложиться в предсезонку, но любые перемены требуют времени. Другой состав, ребятам нужно брать лидерские роли. Всё в процессе, идёт ежедневная работа от тренерского штаба и ребят, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».