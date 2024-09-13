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Назаров назвал важный фактор для команд КХЛ, стремящихся победить в Кубке Гагарина

Назаров назвал важный фактор для команд КХЛ, стремящихся победить в Кубке Гагарина
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Известный тренер Андрей Назаров заявил, что вратарский фактор является важным для команд, стремящихся победить в Кубке Гагарина.

«Уже сейчас видно, что вратарский вопрос выходит на первый план. Если клуб КХЛ хочет бороться за Кубок Гагарина, то в составе просто необходим сильный и качественный вратарь, а ещё лучше – два. Вчерашние матчи получились интересными, мы видим много обсуждений, а команды, скрупулёзно подошедшие к вратарскому вопросу, уже показывают хороший результат. Регулярный чемпионат длинный, на дистанции никаких мелочей не будет.

Здорово, что хоккей является отдушиной для наших людей, болельщики ходят на игры семьями, переживают за любимые команды. Мы все живём в очень непростое время. Недруги спят и видят, чтобы у нас начались ссоры и раздрай, но получается всё наоборот: россияне сплотились в единый кулак, чтобы дать всем врагам по зубам. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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