Форвард СКА Григоренко: пока не клеится игра, не хватает синхронности в действиях

Нападающий СКА Михаил Григоренко оценил старт армейского клуба в сезоне КХЛ.

— Адаптировались ли вы уже ко всем требованиям, предъявляемым в СКА?

— В команде понятные требования. К сожалению, пока не клеится игра. Хочется лично помогать команде голами. Но пока не получается. Не унываем, продолжаем работать. Начало сезона, поэтому очень много моментов, над которыми нужно работать. Есть время подумать, подготовиться к следующей игре.

— Два периода матча с «Трактором» шла равная игра. Что произошло со СКА в третьей двадцатиминутке?

— Да, была равная игра до первой заброшенной шайбы. «Трактор» забросил шайбу, а мы, возможно, раскрылись, на подсознательном уровне хотели побежать и сравнять счёт. Они нас подловили на контратаке. Что сказать… Хоккей — такая игра.

— СКА без голов два матча кряду. В чём общая причина отсутствия результативности у команды?

— У нас есть разрывы между нападающими и защитниками. Когда защитник бросает, то под воротами никого нет. Когда есть кто-то под воротами, защитник не бросает. Не хватает синхронности в действиях. В атаке где-то удачи не хватает. Её надо заслужить. Сейчас основной момент — полезть на ворота, сыграть попроще, затолкать шайбу «с мясом». Надеюсь, это поможет забивать больше голов, — цитирует Григоренко «Спорт день за днём».

Для армейского клуба поражение от «Трактора» (0:3) стало третьим в четырёх матчах с начала сезона. На данный момент СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив три очка. «Трактор», в свою очередь, занимает четвёртое место на Востоке, набрав пять очков.