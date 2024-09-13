Александр Кожевников оценил решение СКА закрыть комментарии в соцсети

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о неудачном старте СКА в новом сезоне КХЛ.

«Ничего страшного не происходит. Начало сезона, большая ротация, команда формируется. Если помните, в прошлом розыгрыше тоже не сразу СКА заиграл. Ребята-то собраны хорошие, плюс поддержка таких мастеров, как Кузнецов, Зайцев. Ждал, что выстрелят уже в матче с «Трактором», но не выстрелили.

Закрытые комментарии в телеграм-канале? Ну, болельщики всегда хотят всё и сразу, чтобы на блюдечке дали. Ожидания-то были большие, поэтому реакция понятна. Но надо потерпеть, успокоиться и верить в свою команду», — приводит слова Кожевникова «ВсеПроСпорт».

Для армейского клуба поражение от «Трактора» (0:3) стало третьим в четырёх матчах с начала сезона. На данный момент СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив три очка. «Трактор», в свою очередь, занимает четвёртое место на Востоке, набрав пять очков.