Президент ЦСКА назвал хоккеиста, которого клуб очень хотел подписать, но не смог

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что армейский клуб хотел подписать контракт с нападающим минского «Динамо» Александром Волковым.

«Никаких разочарований в плане подписаний, совершенно. Единственное, мы очень хотели подписать игрока минского «Динамо» Волкова, но регламент нам не позволил это сделать. Он под контрактом, а с руководителем минского клуба договориться не удалось. Это единственный момент, который в нашей селекционной работе не сработал. Мы всё равно развиваемся и идём дальше», — приводит слова Есмантовича «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Александр Волков провёл три матча, в которых записал на свой счёт 3 (1+2) балла. Волков — обладатель Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».