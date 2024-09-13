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Николай Коваленко: Натан Маккиннон — босс «Колорадо», всё на нём

Николай Коваленко: Натан Маккиннон — босс «Колорадо», всё на нём
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Николай Коваленко высказался о влиянии лидера «лавин» Натана Маккиннона на раздевалку клуба.

«Он просто босс команды. Для меня он лучший хоккеист в лиге. Всё на нём. Хотя некоторые скажут, что он просто один из лучших, для меня он самый лучший. Всё строится вокруг него, и это нормально.

Он также удивил меня в личных беседах. Во-первых, тем, что подбадривал меня. Мы пришли в раздевалку, и он сказал мне: «Ты — мужик». Все говорили, что раньше Натан был гораздо более агрессивным и требовательным к ребятам. Думаю, он также работал со спортивным психологом. У него много помощников: диетолог, тренеры, многие другие», — приводит слова Коваленко RG.org.

Николай Коваленко после проведённого сезона в КХЛ за нижегородское «Торпедо» дебютировал в НХЛ. Российский форвард принял участие в двух матчах плей-офф с «Виннипегом» без набранных очков. «Эвеланш» во втором раунде Кубка Стэнли проиграли «Далласу» со счётом 2-4 в серии.

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