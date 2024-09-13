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КХЛ представила логотип и фирменный стиль Недели звёзд хоккея в Новосибирске

КХЛ представила логотип и фирменный стиль Недели звёзд хоккея в Новосибирске
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КХЛ представила логотип и фирменный стиль Недели звёзд хоккея в Новосибирске.

Фото: КХЛ

Логотип Недели звёзд хоккея — 2025 выполнен в форме ромба с острыми углами, что придаёт ему динамику. Форма выбрана неслучайно – ромбовидная конструкция одновременно ассоциируется и с кристаллами льда, что символизирует сибирские морозы, и со звездой, поскольку участие в мероприятии примут главные звёзды КХЛ и МХЛ.

К Неделе звёзд хоккея будет выпущена специальная линейка хоккейной атрибутики в фирменных цветах мероприятия с использованием айдентики самого масштабного шоу сезона в КХЛ. Оно пройдёт с 1 по 9 февраля 2024 года – первыми Кубок вызова разыграют лучшие игроки Молодёжной хоккейной лиги (1 февраля), а в следующий уикенд (8-9 февраля) на лёд выйдут главные звёзды КХЛ, которые примут участие в Мастер-шоу и Матче звёзд.

Фото: КХЛ

Фото: КХЛ

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