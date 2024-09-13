Канарейкин: у СКА однозначно слабый старт сезона, пусть тренеры разбираются в причинах

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил игру санкт-петербургского СКА на старте нового сезона КХЛ.

«Старт сезона на самом деле не удаётся Питеру. А в чём причины – пусть разбирается тренерский штаб. Он объясняет результаты игр. Посмотрим, что будет дальше. Однозначно старт слабый», – приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

Для армейского клуба поражение от «Трактора» (0:3) стало третьим в четырёх матчах с начала сезона. На данный момент СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив три очка. «Трактор», в свою очередь, занимает четвёртое место на Востоке, набрав пять очков.