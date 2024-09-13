Открыта продажа билетов на матч «Сочи» — «Трактор»

14 сентября в 17:00 мск болельщиков ожидает большой хоккейный праздник. В рамках регулярного чемпионата КХЛ сразятся представители Западной и Восточной конференций: «Сочи» – «Трактор». Билет на противостояние можно купить через сервис «Чемпионат Билеты».
«Сочи» ударно стартовал в турнире, добыв выездную победу над «Спартаком», но затем южная команда в Подольске уступила «Витязю». Теперь «леопардам» необходима только победа. Получится ли её добыть, узнаем совсем скоро. Одно можно сказать точно: домашние матчи в «Большом» всегда погружают в неповторимую атмосферу с красочным предматчевым шоу, морем эмоций и различными активностями для болельщиков.
В прошлом розыгрыше плей-офф КХЛ «Трактор» добрался до полуфинала и сейчас намерен развить успех. Челябинск славится богатыми хоккейными традициями и всегда готов дать бой любому сопернику. «Трактористы» пока ищут свою игру, поэтому на старте регулярки имеют равный баланс побед и поражений. Тем не менее именно данная команда уже преподнесла одну из главных сенсаций КХЛ, в гостях одолев звёздных соперников из СКА.
Расписание ближайших домашних матчей хоккейного клуба «Cочи».
- 16 сентября, понедельник. «Сочи» – «Торпедо».
- 19 сентября, четверг. «Сочи» — СКА.
- 1 октября, вторник. «Сочи» — «Северсталь».
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