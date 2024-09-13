Экс-игрок клубов НХЛ Де Лео дебютирует за «Барыс» в матче с минским «Динамо»

Американский нападающий Чейз Де Лео сегодня, 13 сентября, дебютирует в составе казахстанского «Барыса» в матче с минским «Динамо». Игра состоится на «Барыс-Арене» и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барыс» в нынешнем сезоне потерпел три поражения подряд. В СМИ появилась информация, что в казахстанском клубе есть проблема с выплатой зарплат, однако в «Барысе» опровергли эти слухи.

Минское «Динамо» обыграло «Амур» (3:0) и «Витязь» (5:1). В другом матче минчане уступили «Спартаку» (2:5).

Де Лео был выбран под общим 99-м номером в четвёртом раунде драфта НХЛ 2014 года «Виннипегом». Всего в НХЛ хоккеист провёл семь матчей за пять лет, не отметившись результативными действиями. В лиге Чейз, помимо «Джетс», выступал за «Анахайм» и «Нью-Джерси».