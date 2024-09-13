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СКА объявил о продлении контракта с защитником Выдренковым

СКА объявил о продлении контракта с защитником Выдренковым
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20-летний защитник Иван Выдренков и хоккейный клуб СКА договорились о продлении контракта до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды в телеграм-канале.

Иван Выдренков выступает в системе СКА с сезона-2023/2024. В прошлом чемпионате защитник провёл 15 матчей за основной состав, три игры за «СКА-Нева» в ВХЛ и 24 встречи за «СКА-1946» в МХЛ. В составе «сорок шестых» Выдренков набрал 7 (2+5) очков и стал обладателем Кубка Харламова.

В текущем сезоне на счету Ивана четыре матча и одна результативная передача за СКА в КХЛ. Армейцы проиграли три из четырёх встреч в нынешнем чемпионате.

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