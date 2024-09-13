Экс-игрок СКА и «Спартака» Толузаков завершил карьеру
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Нападающий Филипп Толузаков принял решение завершить игровую карьеру в 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба солигорского «Шахтёра» в телеграм-канале.
«Грустно нам это сообщать, но Филипп Толузаков принял решение завершить игровую карьеру. Благодарим Филиппа за проделанную работу и желаем удачи и самореализации на тренерском мостике», — сказано в сообщении.
В КХЛ Толузаков успел провести 107 матчей, набрав 23 (13+10) очка. Он играл за «Спартак», «Автомобилист», «Трактор», рижское «Динамо» и СКА. За армейцев, к слову, Филипп вышел на лёд лишь в одной игре.
В ВХЛ Толузаков в 372 матчах набрал 271 (149+122) очко.
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