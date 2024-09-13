Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Быков поделился мнением о противостоянии между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом»

Быков поделился мнением о противостоянии между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной России по хоккею и «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков заявил, что противостояние между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» уже можно считать дерби.

— Что думаете о противостоянии между «Салаватом» и «Автомобилистом»?
— Я думаю, это такое уже хорошее дерби между двумя командами в этой зоне, в этой конференции. Очень престижно выиграть персонально эти встречи между собой. Ну и это даёт дополнительный стимул, чтобы в конференции быть выше. Я считаю, это хорошо, когда есть две такие сильные команды и возможности для прогресса ребят, которые там находятся. Только в хорошей конкуренции может происходить развитие, эволюция команды, а молодёжь может расти, — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Материалы по теме
Видео
Дубль Шарова принёс «Салавату Юлаеву» победу в результативном матче с «Автомобилистом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android