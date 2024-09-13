«Это уже проблема клуба». Вячеслав Быков критически высказался об отношении СКА к молодёжи

Бывший тренер сборной России по хоккею и СКА Вячеслав Быков считает, что СКА нужно давать молодым хоккеистам больше возможностей для роста.

— В системе СКА большое количество перспективной молодёжи, но кажется, что им не особо находится место в составе. Что думаете об этом?

— Это, я думаю, скорее задача для СКА. Большая работа должна проводиться в структуре клуба из Санкт-Петербурга. Потому что конкуренция даёт возможности для роста, но, если СКА не может переварить всех, значит, нужно давать возможность этим молодым перспективным игрокам расти — или в фарм-клубе, или искать возможность их устраивать в другие команды. Чтобы они росли. Задача ведь не просто собрать лучшую перспективную молодёжь и держать у себя, лишь бы у соперников не было, а у нас было. Ну а чего они будут сидеть?

Это уже проблема СКА. Потому что одно дело — перспективную молодёжь приобрести и привлечь в клуб, а другое — нужно давать им практику, — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.