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В «Айлендерс» прокомментировали состояние Ильи Сорокина

В «Айлендерс» прокомментировали состояние Ильи Сорокина
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Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал состояние российского хоккеиста Ильи Сорокина.

«Илья Сорокин получил травму верхней части тела во время межсезонных тренировок. Он может пропустить первые пару дней тренировочного лагеря, но в остальном проблем нет», — приводит слова генменеджера «Айлендерс» журналист NHL Стефен Рознер.

Ранее инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман предположил, что вратарь «Айлендерс» Сорокин испытывает некоторые проблемы. Эти слова Фридмана стали популярны в СМИ. Некоторые источники предположили, что это касается каких-то психологических проблем.

29-летний вратарь собирается провести в американском клубе уже пятый сезон. Его показатель отражённых бросков в минувшем сезоне составляет 90,8%.

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