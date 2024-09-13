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Григорий Панин прокомментировал запрет КХЛ играть с брендированными коньками

Григорий Панин прокомментировал запрет КХЛ играть с брендированными коньками
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин заявил, что уважает решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которое касается рекламной интеграции на его коньках.

«После вызванного резонанса вокруг истории с моими брендированными коньками мне сообщили в КХЛ, что больше я не смогу выйти на лёд с нанесением рекламы. Вместе с брендом мы уважаем решение лиги. Несмотря на сложившуюся ситуацию с ограничениями, мы продолжим делать нашу задачу – помогать нуждающимся.

Целью рекламной интеграции на коньки не стоял мой заработок. Как я уже говорил, деньги, полученные от нашего партнёрства, мы хотим потратить на помощь детям с непростыми заболеваниями. И показать пример, как, играя в любой вид спорта, можно быть полезным нуждающимся!» — написал Панин в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Панин выходил на матчи в коньках с рекламной интеграцией, но получил предупреждение от КХЛ, поскольку реклама не была согласована с лигой.

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