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Плющев: у СКА есть определённый кризис, результат не радует ни руководителей, ни фанатов

Плющев: у СКА есть определённый кризис, результат не радует ни руководителей, ни фанатов
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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что сейчас СКА испытывает кризис, несмотря на то что в составе команды есть сильные игроки.

— Что думаете о поражении СКА со счётом 0:3 в матче с «Трактором»?
— Результат действительно неудовлетворительный, не радует ни руководителей, ни болельщиков. К сожалению, я самого матча не видел. Но, конечно, не забивая голы, выиграть встречи невозможно. Видимо, у СКА есть определённый кризис — кризис с расстановкой игроков и кризис, наверное, игровой психологии. Потому что сказать, что так не хватает мастеров, которые умеют забивать и выигрывать матчи, нельзя. Тем более СКА чуть ли не в лидерах по трансферной кампании. Но результаты матчей говорят о том, что команда не делается за две недели, а лидерам некомфортны те позиции, которые они занимают, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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