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«Не смотрю на деньги». Цыплаков объяснил, почему выбрал «Айлендерс»

«Не смотрю на деньги». Цыплаков объяснил, почему выбрал «Айлендерс»
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Российский хоккеист, новичок «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков объяснил свой выбор клуба НХЛ.

«Я не смотрю на деньги. Я смотрю на свои возможности, где я могу играть — в большинстве, в штрафной — и общаюсь с Лу Ламорелло и Патриком Роем. Для меня это хорошая возможность. Большой шанс. Я хочу играть в хоккей в высшей лиге и хочу работать с Патриком», — приводит слова Цыплакова The Hockey News.

Напомним, Цыплаков дебютировал в КХЛ в 2017 году в гостевой игре «Спартака» с казанским «Ак Барсом». В сезоне-2018/2019 форвард набрал свои первые персональные очки в КХЛ. Всего в КХЛ Цыплаков провел 354 матча и набрал 128 (65+63) очков.

Соглашение с «Айлендерс» у Цыплакова рассчитано на один год.

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