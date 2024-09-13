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Максим Цыплаков назвал хоккеиста из КХЛ, который помог ему выбрать «Айлендерс»

Российский хоккеист Максим Цыплаков рассказал, что один из игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) помог ему сделать выбор среди клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Шейн Принс, помнишь его? Мы общаемся после сезона в КХЛ, и я встречаюсь с ним. Сказал, что это отличный город, отличная система и отличная возможность», — приводит слова Цыплакова The Hockey News.

Напомним, в минувшее межсезонье Цыплаков покинул московский «Спартак», где дебютировал в сезоне-2017/2018, и подписал однолетнее соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс».

В минувшем сезоне Цыплаков набрал 47 очков в 65 матчах. Он забросил 31 шайбу и сделал 16 голевых передач.

Напомним, сезон НХЛ стартует 4 октября 2024 года.

Ранее Цыплаков объяснил, что вопрос денег не был ключевым при выборе клуба НХЛ.