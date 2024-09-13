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Форвард «Динамо» Михеев подвергся денежному штрафу от КХЛ

Форвард «Динамо» Михеев подвергся денежному штрафу от КХЛ
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Российский хоккеист, играющий в московском «Динамо», Артём Михеев подвергся денежному штрафу, наложенному со стороны Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за нарушения в матче со «Спартаком». Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Динамо М
Москва
0:1 О'Делл (Гусев, Менелл) – 12:58 (5x4)     1:1 Голдобин (Морозов, Порядин) – 28:18 (5x4)     2:1 Морозов (Голдобин, Савиков) – 36:52 (5x5)     3:1 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 39:46 (5x4)     3:2 Пакетт (О'Делл, Менелл) – 57:06 (5x5)     4:2 Ружичка (Савиков, Миронов) – 59:17 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Напомним, Михеев был удалён во время матча за толчок на борт на пять минут, а также был наказан дисциплинарным штрафом до игры. После встречи двух московских команд спортивно-дисциплинарный комитет пересмотрел эпизод с нарушением и оставил наказание в силе.

Точная сумма денежного штрафа Михеева неизвестна.

Во встрече 12 сентября «Спартак» обыграл московское «Динамо» со счётом 4:2. На счету динамовцев на старте сезона пока только одна победа в четырёх матчах.

15 сентября московскому «Динамо» предстоит встретиться с минским «Динамо».

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