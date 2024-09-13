Форвард «Динамо» Михеев подвергся денежному штрафу от КХЛ

Российский хоккеист, играющий в московском «Динамо», Артём Михеев подвергся денежному штрафу, наложенному со стороны Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за нарушения в матче со «Спартаком». Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Напомним, Михеев был удалён во время матча за толчок на борт на пять минут, а также был наказан дисциплинарным штрафом до игры. После встречи двух московских команд спортивно-дисциплинарный комитет пересмотрел эпизод с нарушением и оставил наказание в силе.

Точная сумма денежного штрафа Михеева неизвестна.

Во встрече 12 сентября «Спартак» обыграл московское «Динамо» со счётом 4:2. На счету динамовцев на старте сезона пока только одна победа в четырёх матчах.

15 сентября московскому «Динамо» предстоит встретиться с минским «Динамо».