Эллисон Уэйд не смог забросить шайбу и жёстко врезался во вратаря минского «Динамо»

Сегодня, 13 сентября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казахстанским «Барысом» и минским «Динамо» один из игроков «Барыса» Эллисон Уэйд нанёс повреждение вратраю соперников Андрею Карееву.

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После случившегося Уэйд был сразу удалён за атаку вратаря на две минуты. Нынешнее состояние Кареева пока никак не комментируется, но он не смог продолжить игру. Его заменил Егор Вельмакин.