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Эллисон Уэйд не смог забросить шайбу и жёстко врезался во вратаря минского «Динамо»

Эллисон Уэйд не смог забросить шайбу и жёстко врезался во вратаря минского «Динамо»
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Сегодня, 13 сентября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казахстанским «Барысом» и минским «Динамо» один из игроков «Барыса» Эллисон Уэйд нанёс повреждение вратраю соперников Андрею Карееву.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Мороз (Гросс) – 22:23 (5x5)     1:1 Маклауд (Бекетаев) – 23:54 (5x5)     1:2 Мороз (Лайл, Горбунов) – 24:38 (5x5)     1:3 Дюбе (Гросс, Усов) – 56:14 (5x5)     1:4 Сотишвили (Мелош) – 58:11 (en)     1:5 Мороз (Хэмилтон) – 58:58 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

После случившегося Уэйд был сразу удалён за атаку вратаря на две минуты. Нынешнее состояние Кареева пока никак не комментируется, но он не смог продолжить игру. Его заменил Егор Вельмакин.

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