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Минское «Динамо» крупно обыграло «Барыс» в гостевом матче

Минское «Динамо» крупно обыграло «Барыс» в гостевом матче
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Сегодня, 13 сентября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казахстанским «Барысом» и минским «Динамо» уверенную победу со счётом 5:1 одержали динамовцы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Мороз (Гросс) – 22:23 (5x5)     1:1 Маклауд (Бекетаев) – 23:54 (5x5)     1:2 Мороз (Лайл, Горбунов) – 24:38 (5x5)     1:3 Дюбе (Гросс, Усов) – 56:14 (5x5)     1:4 Сотишвили – 58:11 (en)     1:5 Мороз (Хэмилтон) – 58:58 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В составе минского «Динамо» заброшенными шайбами отметились: Вадим Мороз (оформил хет-трик), Диллон Дюбе и Даниил Сотишвили. В составе «Барыса» единственную шайбу в ворота соперника удалось забросить Майклу Маклауду.

Отметим, на старте сезона-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанская команда не смогла выиграть ни одного матча и заработала только одно очко. В общей турнирной таблице «Барыс» сейчас занимает последнюю строчку.

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