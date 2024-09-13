Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вадим Мороз стал самым молодым автором хет-трика в составе минского «Динамо» в КХЛ

Вадим Мороз стал самым молодым автором хет-трика в составе минского «Динамо» в КХЛ
Комментарии

Сегодня, 13 сентября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между минским «Динамо» и казахстанским «Барысом» (5:1) нападающий Вадим Мороз оформил хет-трик и стал самым молодым автором трёх заброшенных шайб в одном матче в составе своей команды. Об этом сообщает официальный телеграм-канал КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Мороз (Гросс) – 22:23 (5x5)     1:1 Маклауд (Бекетаев) – 23:54 (5x5)     1:2 Мороз (Лайл, Горбунов) – 24:38 (5x5)     1:3 Дюбе (Гросс, Усов) – 56:14 (5x5)     1:4 Сотишвили – 58:11 (en)     1:5 Мороз (Хэмилтон) – 58:58 (5x5)    

Сейчас Морозу 20 лет и 298 дней. Предыдущим рекордсменом был Куинтон Хауден, оформивший хет-трик в возрасте 25 лет и 254 дней.

Отметим, что минское «Динамо» крупно обыграло «Барыс» в гостевом матче со счётом 5:1. У команды из Казахстана пока набрано только одно очко в четырёх встречах, им не удалось одержать ни одной победы.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android