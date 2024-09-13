Вадим Мороз стал самым молодым автором хет-трика в составе минского «Динамо» в КХЛ
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Сегодня, 13 сентября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между минским «Динамо» и казахстанским «Барысом» (5:1) нападающий Вадим Мороз оформил хет-трик и стал самым молодым автором трёх заброшенных шайб в одном матче в составе своей команды. Об этом сообщает официальный телеграм-канал КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Мороз (Гросс) – 22:23 (5x5) 1:1 Маклауд (Бекетаев) – 23:54 (5x5) 1:2 Мороз (Лайл, Горбунов) – 24:38 (5x5) 1:3 Дюбе (Гросс, Усов) – 56:14 (5x5) 1:4 Сотишвили – 58:11 (en) 1:5 Мороз (Хэмилтон) – 58:58 (5x5)
Сейчас Морозу 20 лет и 298 дней. Предыдущим рекордсменом был Куинтон Хауден, оформивший хет-трик в возрасте 25 лет и 254 дней.
Отметим, что минское «Динамо» крупно обыграло «Барыс» в гостевом матче со счётом 5:1. У команды из Казахстана пока набрано только одно очко в четырёх встречах, им не удалось одержать ни одной победы.
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