Вадим Мороз стал самым молодым автором хет-трика в составе минского «Динамо» в КХЛ

Сегодня, 13 сентября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между минским «Динамо» и казахстанским «Барысом» (5:1) нападающий Вадим Мороз оформил хет-трик и стал самым молодым автором трёх заброшенных шайб в одном матче в составе своей команды. Об этом сообщает официальный телеграм-канал КХЛ.

Сейчас Морозу 20 лет и 298 дней. Предыдущим рекордсменом был Куинтон Хауден, оформивший хет-трик в возрасте 25 лет и 254 дней.

Отметим, что минское «Динамо» крупно обыграло «Барыс» в гостевом матче со счётом 5:1. У команды из Казахстана пока набрано только одно очко в четырёх встречах, им не удалось одержать ни одной победы.