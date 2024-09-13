Плющев объяснил, почему не считает матч с «Трактором» принципиальным для Евгения Кузнецова

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что матч с «Трактором» для Евгения Кузнецова не принципиален, потому что переходы из клуба в клуб для хоккеистов — привычное дело.

— На ваш взгляд, насколько принципиальным для Кузнецова был матч с именно с «Трактором»?

— Я не думаю, что это был принципиальный матч, потому что все — профессионалы. Я слежу иногда за трансферными кампаниями, игроки ходят из клуба в клуб, возвращаются, уходят. Так что не думаю, что у игроков есть какие-то комплексы по поводу того, против кого играть. Вопрос совершенно в другом. Вопрос в том, насколько они ощущают в себе тот кураж, который им свойственен. Но это не зависит от того, с кем они играют, это внутренние дела команды, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.