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Плющев объяснил, почему не считает матч с «Трактором» принципиальным для Евгения Кузнецова

Плющев объяснил, почему не считает матч с «Трактором» принципиальным для Евгения Кузнецова
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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что матч с «Трактором» для Евгения Кузнецова не принципиален, потому что переходы из клуба в клуб для хоккеистов — привычное дело.

— На ваш взгляд, насколько принципиальным для Кузнецова был матч с именно с «Трактором»?
— Я не думаю, что это был принципиальный матч, потому что все — профессионалы. Я слежу иногда за трансферными кампаниями, игроки ходят из клуба в клуб, возвращаются, уходят. Так что не думаю, что у игроков есть какие-то комплексы по поводу того, против кого играть. Вопрос совершенно в другом. Вопрос в том, насколько они ощущают в себе тот кураж, который им свойственен. Но это не зависит от того, с кем они играют, это внутренние дела команды, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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