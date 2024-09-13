Вячеслав Быков высказался о мотивации воспитанников в клубах КХЛ

Бывший тренер сборной России по хоккею, «Салавата Юлаева» и СКА Вячеслав Быков заявил, что важную роль играют именно молодые воспитанники клубов КХЛ, а не легионеры.

— На ваш взгляд, кто является фаворитом этого сезона КХЛ?

— Мне кажется, с каждым годом всё сложнее говорить про фаворитов. Из года в года одни и те же команды стараются пробиваться в плей-офф и занять высокое место. Сложно ответить на этот вопрос, потому что уровень хоккеистов и клубов на самом деле достаточно высокий. Здесь какие-то детали будут решать исход матчей в плей-офф, будут решать, кто станет обладателем Кубка Гагарина.

— Кто, на ваш взгляд, укрепился лучше всего в межсезонье?

— Мне сложно сказать. Единственное: трансферы — это одно, но важно, чтобы и наша молодёжь росла. Потому что в любом случае, какие бы хорошие иностранные игроки ни были в клубе, большую роль будут играть и свои воспитанники. У них всегда хорошая мотивация показать себя в лучшем виде перед своими болельщиками, — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.