В крови подозреваемого в смерти братьев Годро уровень алкоголя превысил норму в 10 раз

У водителя Шона Хиггинса, который, предположительно, стал виновником смертельного ДТП с братьями Джонни и Мэтью Годро норма алкоголя в крови превышена в десять раз. Уровень алкоголя в крови составил 0,087%, что превышает допустимый в Нью-Джерси предел в 0,08%.

«Он чуткий человек и любящий отец двух дочерей. Он хороший человек, и в ту ночь он принял ужасное решение», — приводит слова адвоката Хиггинса Мэтью Портелла ESPN.

Известно, что подозреваемый работал в компании по лечению наркозависимости. Он также дал понять судье, что не видел братьев Годро в ту роковую ночь на дороге. Сейчас ему грозит лишение свободы на 20 лет.

Похороны братьев Годро прошли 9 сентября. Стало известно, что жена Джонни Мередит сейчас находится на девятой неделе беременности, отцом вскоре должен был стать и Мэтью Годро.