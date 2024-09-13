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Дюбе удалили после заброшенной шайбы, которую не сразу засчитали в матче с «Барысом»

Дюбе удалили после заброшенной шайбы, которую не сразу засчитали в матче с «Барысом»
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Хоккеиста минского «Динамо» Диллона Дюбе удалили сразу после шайбы, которую удалось забросить незаметно даже от судей. Гол засчитали не сразу, но в конечном итоге Дюбе увеличил преимущество минской команды над «Барысом», сделав счёт 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Мороз (Гросс) – 22:23 (5x5)     1:1 Маклауд (Бекетаев) – 23:54 (5x5)     1:2 Мороз (Лайл, Горбунов) – 24:38 (5x5)     1:3 Дюбе (Гросс, Усов) – 56:14 (5x5)     1:4 Сотишвили (Мелош) – 58:11 (en)     1:5 Мороз (Хэмилтон) – 58:58 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Сразу после заброшенной шайбы Дюбе отправился отбывать двухминутный малый штраф за игру с высоко поднятой клюшкой.

Напомним, в этом матче победу одержало минское «Динамо», обыграв казахстанский «Барыс» со счётом 5:1.

В этой же встрече 20-летний хоккеист «Динамо» Вадим Мороз установил рекорд, став самым молодым автором хет-трика в составе минского «Динамо». Следующий матч минчан состоится 15 сентября.

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