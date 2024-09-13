Дюбе удалили после заброшенной шайбы, которую не сразу засчитали в матче с «Барысом»

Хоккеиста минского «Динамо» Диллона Дюбе удалили сразу после шайбы, которую удалось забросить незаметно даже от судей. Гол засчитали не сразу, но в конечном итоге Дюбе увеличил преимущество минской команды над «Барысом», сделав счёт 3:1.

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Сразу после заброшенной шайбы Дюбе отправился отбывать двухминутный малый штраф за игру с высоко поднятой клюшкой.

Напомним, в этом матче победу одержало минское «Динамо», обыграв казахстанский «Барыс» со счётом 5:1.

В этой же встрече 20-летний хоккеист «Динамо» Вадим Мороз установил рекорд, став самым молодым автором хет-трика в составе минского «Динамо». Следующий матч минчан состоится 15 сентября.