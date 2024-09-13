Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Витязь — Лада, результат матча 13 сентября, счет 1:2, КХЛ 2024-2025

«Лада» обыграла «Витязь» благодаря шайбе Евгения Грошева
Комментарии

Сегодня, 13 сентября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между тольяттинской «Ладой» и «Витязем» победу со счётом 2:1 одержала «Лада».

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Воробьёв (Валенцов, Баптист) – 03:53 (5x5)     1:1 Червоненко (Грошев) – 18:57 (5x5)     1:2 Грошев (Сафин) – 49:49 (4x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Счет открыть удалось «Витязю» (Иван Воробьёв), в конце первого периода «Лада» сравняла счёт (Владислав Червоненко). На последних 10 минутах основного времени тольяттинская команда смогла вырваться вперёд (Евгений Грошев).

«Лада» занимает 12-ю строчку общей турнирной таблицы, «Витязь» следом за ней на 13-м месте. У обеих команд набрано по четыре очка в четырёх встречах.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android