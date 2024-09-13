«Лада» обыграла «Витязь» благодаря шайбе Евгения Грошева
Поделиться
Сегодня, 13 сентября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между тольяттинской «Ладой» и «Витязем» победу со счётом 2:1 одержала «Лада».
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Воробьёв (Валенцов, Баптист) – 03:53 (5x5) 1:1 Червоненко (Грошев) – 18:57 (5x5) 1:2 Грошев (Сафин) – 49:49 (4x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Счет открыть удалось «Витязю» (Иван Воробьёв), в конце первого периода «Лада» сравняла счёт (Владислав Червоненко). На последних 10 минутах основного времени тольяттинская команда смогла вырваться вперёд (Евгений Грошев).
«Лада» занимает 12-ю строчку общей турнирной таблицы, «Витязь» следом за ней на 13-м месте. У обеих команд набрано по четыре очка в четырёх встречах.
Комментарии
- 13 сентября 2024
-
22:41
-
22:34
-
22:22
-
21:55
-
21:33
-
21:03
-
20:15
-
20:07
-
19:56
-
19:43
-
19:33
-
19:20
-
19:17
-
18:41
-
18:20
-
18:14
-
18:11
-
17:48
-
17:34
-
17:15
-
16:55
-
16:40
-
16:15
-
16:00
-
15:52
-
15:38
-
15:25
-
15:14
-
14:56
-
14:45
-
14:30
-
14:12
-
14:00
-
13:45
-
13:37