«Лада» обыграла «Витязь» благодаря шайбе Евгения Грошева

Сегодня, 13 сентября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между тольяттинской «Ладой» и «Витязем» победу со счётом 2:1 одержала «Лада».

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Счет открыть удалось «Витязю» (Иван Воробьёв), в конце первого периода «Лада» сравняла счёт (Владислав Червоненко). На последних 10 минутах основного времени тольяттинская команда смогла вырваться вперёд (Евгений Грошев).

«Лада» занимает 12-ю строчку общей турнирной таблицы, «Витязь» следом за ней на 13-м месте. У обеих команд набрано по четыре очка в четырёх встречах.