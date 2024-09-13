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Бывший тренер сборной России отреагировал на критику Быкова в адрес СКА

Бывший тренер сборной России отреагировал на критику Быкова в адрес СКА
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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что для критики в адрес состава СКА необходимо понимать, что происходит внутри команды.

— Вячеслав Аркадьевич Быков раскритиковал СКА за то, что у клуба много игроков в составе, в том числе молодёжи, но при этом молодым не особо доверяют. Что думаете об этом?
— Я думаю, чтобы что-то критиковать или что-то кому-то рекомендовать, нужно находиться внутри команды, чтобы знать все подноготные и все кулуарные вещи. Я их не знаю. Если Вячеслав Аркадьевич знает, то пускай высказывает свои мысли. Я считаю, что тренер всегда определяет состав сам и несёт ответственность и за состав, и за результат, и за его подготовку. А кому он доверяет или не доверяет — я в целом про тренеров, — это и его право, и его основная задача. Потому что состав определяет главный тренер, он же готовит свой основной состав к матчам, он определяет технику, тактику, стратегию. И если что-то не срабатывает, то это к нему вопросы, а не к кому-либо ещё. А советы я не склонен давать никому.

А так, тренер решает сам, тренер за это отвечает. Знаете, как генералы всегда отвечали своими погонами, так и тренер всегда сам отвечает, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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