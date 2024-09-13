Никита Зайцев заявил, что уже привык к требованиям Романа Ротенберга

32-летний новичок СКА Никита Зайцев объяснил, что уже адаптировался к требованиям главного тренера команды Романа Ротенберга.

– Уже привыкли к требованиям Романа Ротенберга?

– Да, я ко всему привык. Я опытный парень, поэтому мне быстро все даётся. Город тоже отличный, все нравится.

– Ставите перед собой какие-то персональные цели?

– Персональных целей у меня нет уже давным-давно. Главная цель – это победа команды, — приводит слова Зайцева Metaratings.ru.

Зайцев пришлый сезон провёл в «Чикаго Блэкхоукс», в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Тогда за 35 матчей ему удалось набрать семь очков. Сейчас за четыре прошедших матча на старте сезона-2024/2025 в Континентальной хоккейной лиге, Зайцев пока не набрал ни одного очка.