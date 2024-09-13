Наиль Якупов отреагировал на фразу болельщиков «Якупов воскрес»

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Наиль Якупов рассказал, соответствует ли фраза болельщиков «Якупов воскрес» его внутреннему состоянию.

— Самое популярное, что сейчас пишут «Якупов воскрес». Вы себя чувствуете перерожденным?

— Да нет. Внутреннее состояние, слава Богу, хорошее. Главное, чтобы оно было стабильным. Можно как подняться, так и больно упасть. Важно в такие моменты не сильно поднимать голову, не подпрыгивать над землёй. Чем старше становишься, тем интереснее становится сама жизнь и игра. Приходит мудрость. Общаешься с интересными людьми, меняется мировоззрение. По-другому открывается картинка на мир, обращаешь внимание на детали, — приводит слова Якупова официальный сайт КХЛ.