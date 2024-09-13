«Спартак» показал свою чёрную джерси для матчей в выходные дни

Московский «Спартак» показал чёрные джерси, в которых команда будет играть на матчах в выходные дни.

«Черный — хит сезона», — написала пресс-служба «Спартака» под видео с анонсом формы.

Ранее у команды игровая форма состояла в основном только из красного и белого цвета.

Напомним, на старте сезона-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги московская команда расположилась на втором месте общей турнирной таблицы лиги, сразу после «Локомотива». За четыре встречи «Спартак» заработал семь очков и лишь один раз уступил «Сочи» в буллитной серии.

Следующий матч состоится уже 14 сентября на домашней арене. Команда примет у себя нижегородское «Торпедо».