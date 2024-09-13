В «Салавате Юлаеве» организовали для болельщиков выезд со стадиона без пробок

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о новом проекте совместно с «Центром Организации Дорожного Движения» благодаря которому уфимские болельщики смогут возвращаться с домашних матчей без пробок.

Теперь светофоры перенастроены на максимально быстрый выпуск машин после матчей «Салавата Юлаева». Если раньше выезд машины занимал около 30 минут после игры, то теперь около 15 минут.

Время зелёного света у главных светофоров при выезде с «Уфа-Арены» увеличилось в два раза.

Отметим, что режим действует только 30 минут после окончания матча.

По итогам первых четырёх встреч в сезоне-2024/2025 КХЛ уфимская команда заработала шесть очков и находится на шестой строчке общей турнирной таблицы чемпионата.