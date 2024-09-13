«Многое у нас не получалось». Олег Браташ прокомментировал победу «Лады» над «Витязем»

Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ заявил, что, несмотря на победу над «Витязем» (2:1), в команде есть много игровых проблем.

«Игра была очень упорная, трудовая. Многое у нас не получалось, но мы не прекращали работать, и это принесло успех. Как на команду повлияла предыдущая победа над московским «Динамо»? Безусловно, победы придают уверенности, главное, чтобы она не переходила в самоуверенность. Первая домашняя победа была очень важна. Но у нас много игровых проблем, которые мы пытаемся решать», — приводит слова Браташа официальный сайт КХЛ.

Сегодня, 13 сентября, в матче между «Ладой» и «Витязем» победу одержала тольяттинская команда благодаря шайбе Евгения Грошева.