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«Многое у нас не получалось». Олег Браташ прокомментировал победу «Лады» над «Витязем»

«Многое у нас не получалось». Олег Браташ прокомментировал победу «Лады» над «Витязем»
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Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ заявил, что, несмотря на победу над «Витязем» (2:1), в команде есть много игровых проблем.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Воробьёв (Валенцов, Баптист) – 03:53 (5x5)     1:1 Червоненко (Грошев) – 18:57 (5x5)     1:2 Грошев (Сафин) – 49:49 (4x5)    

«Игра была очень упорная, трудовая. Многое у нас не получалось, но мы не прекращали работать, и это принесло успех. Как на команду повлияла предыдущая победа над московским «Динамо»? Безусловно, победы придают уверенности, главное, чтобы она не переходила в самоуверенность. Первая домашняя победа была очень важна. Но у нас много игровых проблем, которые мы пытаемся решать», — приводит слова Браташа официальный сайт КХЛ.

Сегодня, 13 сентября, в матче между «Ладой» и «Витязем» победу одержала тольяттинская команда благодаря шайбе Евгения Грошева.

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