Браташ — о матчах с «Витязем»: не хочу, чтобы их рассматривали как соперничество тренеров

Главный тренер «Лады» Олег Браташ заявил, что нельзя рассматривать матчи между их командой и «Витязем» как соперничество двух главных тренеров.

«Сегодня была победа учителя над учеником? Так нельзя сказать, победила одна команда другую, ни в коем случае не хочу, чтобы это рассматривали как соперничество тренеров. Я благодарен Павлу Николаевичу Десяткову за помощь в прошлом сезоне и желаю ему только удачи и успехов», — приводит слова Браташа официальный сайт КХЛ.

Напомним, Браташ и Павел Десятков в сезоне-2023/2024 работали в одном тренерском штабе тольяттинской команды. В минувшем межсезонье Десятков занял должность главного тренера «Витязя», однако отношения между специалистами остались хорошими.