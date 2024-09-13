Наиль Якупов рассказал, что его приводит в восторг, кроме хоккея

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Наиль Якупов рассказал, что его радует, помимо хоккея.

«Футбол! По вторникам и четвергам играли с ребятами на «Трудовых резервах», а ощущение — как на «Камп Ноу». Когда был в Барселоне, то, увидев знаменитый каскад, просто офигел! Стоял с открытым ртом. Радуюсь, когда вижусь с племянником, играем с ним. Много радостных моментов», — приводит слова Якупова официальный сайт КХЛ.

Напомним, за четыре прошедших матча в сезоне-2024/2025 Якупов заработал четыре очка. Он забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу.

Следующий матч «Куньлуня» — уже 15 сентября с «Амуром».