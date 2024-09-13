В КХЛ объяснили запрет капитану «Салавата» Панину играть с рекламой на коньках

Континентальная хоккейная лига объяснила свой запрет капитану «Салавата Юлаева» Григорию Панину играть в коньках с рекламой автосервиса.

«Существуют конкретные места, где разрешено размещение рекламы, но клубы в любом случае обязаны согласовывать с лигой размещаемую рекламу согласно пунктам 10.2 и 10.3 статьи 4 главы 2 регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ. Данное размещение рекламных материалов не было согласовано с КХЛ. Лига узнала о размещении из поста на странице игрока в социальной сети», — приводит слова КХЛ «РБК-Спорт».

Сам Панин ответил, что решение лиги уважает и будет продолжать совместно с автосервисом делать рекламу другим способом. По словам хоккеиста, цель интеграции — помощь тяжелобольным детям.