Агент Черных: хоккей — вид спорта номер один в России, футбол уходит на второй план

Хоккейный агент Александр Черных назвал хоккей спортом номер один в России, заявив, что футбол постепенно уходит на второй план.

«Мне кажется, хоккей становится видом спорта номер один в России, а футбол уходит на второй план. Количество зрителей на матчах увеличивается с каждым годом. Вот Артемий Панарин и Михаил Сергачёв — большие молодцы, что организовали игру хоккеистов НХЛ и КХЛ. А билеты было не достать, даже дорогие», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Хоккейный агент также упомянул о количестве хоккейных лиг, которые позволяют играть в хоккей всем, кто этого хочет, и похвалил уровень игры, который способны показывать хоккеисты России.