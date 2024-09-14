Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Черных: хоккей — вид спорта номер один в России, футбол уходит на второй план

Агент Черных: хоккей — вид спорта номер один в России, футбол уходит на второй план
Комментарии

Хоккейный агент Александр Черных назвал хоккей спортом номер один в России, заявив, что футбол постепенно уходит на второй план.

«Мне кажется, хоккей становится видом спорта номер один в России, а футбол уходит на второй план. Количество зрителей на матчах увеличивается с каждым годом. Вот Артемий Панарин и Михаил Сергачёв — большие молодцы, что организовали игру хоккеистов НХЛ и КХЛ. А билеты было не достать, даже дорогие», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Хоккейный агент также упомянул о количестве хоккейных лиг, которые позволяют играть в хоккей всем, кто этого хочет, и похвалил уровень игры, который способны показывать хоккеисты России.

Материалы по теме
Есть все участники хоккейного турнира на ОИ-2026! Но кого пропихнут вместо сборной России?
Есть все участники хоккейного турнира на ОИ-2026! Но кого пропихнут вместо сборной России?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android