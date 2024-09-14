Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-тренер сборной России отреагировал на слова Ротенберга о комментариях с критикой СКА

Экс-тренер сборной России отреагировал на слова Ротенберга о комментариях с критикой СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением о словах главного тренера СКА Романа Ротенберга о том, что критические комментарии в адрес команды пишут не из России, а из других стран.

— Вчера Роман Борисович Ротенберг сказал, что комментарии с критикой СКА пишут не в России, а в других странах. Как вы думаете, такое может быть на самом деле?
— Если Роман Борисович сделал такое заявление, значит, наверное, у него есть какие-то основания. Я не собираюсь ни опровергать, ни подтверждать это дело. Я особо оголтелой критики не читал. Так что прокомментировать это не могу, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, после сухой победы челябинской команды над СКА (0:3), команде из Петербурга пришлось закрыть комментарии в социальной сети.

Материалы по теме
Ротенберг: есть доказательство, что комментарии про СКА пишутся из других стран, это факт
Эксклюзив
«Это уже проблема клуба». Вячеслав Быков критически высказался об отношении СКА к молодёжи
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android