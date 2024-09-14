Экс-тренер сборной России отреагировал на слова Ротенберга о комментариях с критикой СКА

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением о словах главного тренера СКА Романа Ротенберга о том, что критические комментарии в адрес команды пишут не из России, а из других стран.

— Вчера Роман Борисович Ротенберг сказал, что комментарии с критикой СКА пишут не в России, а в других странах. Как вы думаете, такое может быть на самом деле?

— Если Роман Борисович сделал такое заявление, значит, наверное, у него есть какие-то основания. Я не собираюсь ни опровергать, ни подтверждать это дело. Я особо оголтелой критики не читал. Так что прокомментировать это не могу, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, после сухой победы челябинской команды над СКА (0:3), команде из Петербурга пришлось закрыть комментарии в социальной сети.