Тренер фарм-клуба «Филадельфии» — о Мичкове: видно, что он хочет изменить мир

Тренер фарм-клуба «Филадельфии Флайерз» Ян Лаперьер высказался о российском нападающем Матвее Мичкове.

«Я рад его видеть. То, что я увидел сегодня, — это повод для волнения. Много навыков, много интенсивности. Он не очень хорошо говорит по-английски, но видно, что он хочет изменить мир. И я знаю, что это всего лишь одна практика, но я впечатлён», — приводит слова Лаперьера официальный сайт НХЛ.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией Флайерз» в начале июля. Матвей был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды.

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