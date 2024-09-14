Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой за «Филадельфию» во встрече с «Рейнджерс»

«Филадельфия Флайерз» по буллитам уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче новичков. Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «синерубашечников».

В составе «Филадельфии» шайбу забросил российский нападающий Матвей Мичков, который провёл свой дебютный матч в составе «лётчиков».

Напомним, Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией Флайерз» в начале июля. Матвей был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды.

Ранее тренер фарм-клуба «Филадельфии Флайерз» Ян Лаперьер высказался о российском нападающем Матвее Мичкове.