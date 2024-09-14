Воспитанник «Трактора»: давайте будем добрее и терпимее по отношению к Кузнецову

Воспитанник «Трактора», экс-судья МХЛ Александр Лерке оценил победу челябинского клуба над СКА (3:0) и высказался об игре нападающего армейского клуба Евгения Кузнецова.

— «Трактор» великолепно сыграл в матче со СКА, организация игры была на высшем уровне. Конечно, это заслуга всего тренерского штаба. Видно, что Бенуа Гру требует больше движения с разных позиций, совершать больше бросков. Хочу выделить всю команду и, конечно, нашего вратаря Зака Фукале, который сделал потрясающий сейв. Из каждой прошедшей игры «Трактор» делает выводы, и поэтому виден результат.

— Вы хорошо знаете Евгения Кузнецова. Как относитесь к критике в его адрес?

— Я прочитал очень много негатива в адрес Евгения Кузнецова после матча с «Трактором». Хотелось бы обратиться ко всем нашим болельщикам: давайте будем добрее и терпимее. Евгений — классный хоккеист, я знаю его с детства. Видел, как он усердно работал на тренировках и чего добился своим трудолюбием. У всех бывают взлёты и падания. Уверен, что в ближайшее время он наберёт хорошую физическую форму и будет номером один в нашей лиге, — цитирует Лерке «РБ Спорт».

Евгений Кузнецов остался без результативных действий в третьем матче СКА подряд. У него 1 (1+0) очко в четырёх матчах за команду. Первую шайбу в КХЛ форвард забросил в игре с «Металлургом» (4:5 ОТ).