«Ак Барс» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть

Сегодня, 14 сентября, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет тематический канал KHL PRIME.
По итогам первых матчей нового сезона Континентальной хоккейной лиги команды оказались внизу турнирной таблицы Восточной конференции, набрав по два балла. «Ак Барс» после трёх сыгранных встреч находится на предпоследнем, 11-м месте в таблице. «Металлург» после четырёх матчей занимает 10-ю строчку в таблице Востока.