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Подозреваемому в смерти Джонни и Мэттью Годро отказано в освобождении под залог

Подозреваемому в смерти Джонни и Мэттью Годро отказано в освобождении под залог
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Мужчина, обвиняемый в убийстве хоккеиста «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро и его брата Мэттью в результате вождения в нетрезвом виде, останется в тюрьме, пока дело рассматривается, постановил судья из Нью-Джерси.

Как сообщает The Athletic, у суда возникли серьёзные опасения по поводу поведения Шона Хиггинса и в конечном итоге он удовлетворил ходатайство штата о содержании подозреваемого под стражей.

Обвинение утверждало, что Хиггинс при освобождении под залог будет представлять опасность для общества из-за привычки водить машину с агрессией и может иметь намерения причинить себе вред из-за сожаления о случившемся.

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