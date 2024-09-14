Голкипер «Ак Барса» Билялов назвал тройку лучших вратарей КХЛ

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов назвал тройку лучших голкиперов КХЛ.
— Георгий Гелашвили привнёс что-то новое в вашу игру?
— Когда он пришёл, то сразу сказал, что меня менять не будет. Есть моменты, которые надо доработать. Первый месяц мы отрабатывали эти моменты.
— В своё время он признавался лучшим голкипером КХЛ. Обращали внимание на его игру в те годы?
— Много игр его не смотрел, но что-то видел. Раньше хоккей был немного другой, и он сам был импульсивным вратарём. Было прикольно смотреть на него, когда он начинал злиться (улыбается).
— Три лучших вратаря КХЛ прямо сейчас?
— Исаев, Самонов, Набоков.
— Себя не видите в списке лучших?
— Не люблю свою игру оценивать (улыбается), — сказал Билялов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Полное интервью с Тимуром Биляловым читайте на «Чемпионате» сегодня, 14 сентября, в 13:00 мск.