Голкипер «Ак Барса» Билялов назвал тройку лучших вратарей КХЛ

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов назвал тройку лучших голкиперов КХЛ.

— Георгий Гелашвили привнёс что-то новое в вашу игру?

— Когда он пришёл, то сразу сказал, что меня менять не будет. Есть моменты, которые надо доработать. Первый месяц мы отрабатывали эти моменты.

— В своё время он признавался лучшим голкипером КХЛ. Обращали внимание на его игру в те годы?

— Много игр его не смотрел, но что-то видел. Раньше хоккей был немного другой, и он сам был импульсивным вратарём. Было прикольно смотреть на него, когда он начинал злиться (улыбается).

— Три лучших вратаря КХЛ прямо сейчас?

— Исаев, Самонов, Набоков.

— Себя не видите в списке лучших?

— Не люблю свою игру оценивать (улыбается), — сказал Билялов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Тимуром Биляловым читайте на «Чемпионате» сегодня, 14 сентября, в 13:00 мск.