«Полностью правду никто не узнает». Билялов — об уходах Шипачёва, Кагарлицкого и Войнова

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов рассказал об уходах Вадима Шипачёва, Дмитрия Кагарлицкого и Вячеслава Войнова из казанского клуба.

— Вы один из главных старожилов «Ак Барса». Как себя чувствуете в таком амплуа? Стала ли ваша роль в раздевалке больше?

— Возможно, есть такой момент. В принципе, я спокойный человек, всегда всех поддержу, всем помогу. Молодым ребятам обязательно помогу тоже. Сейчас все взрослые ребята понимают нашу роль в команде. Постараемся помочь построить хороший коллектив, который замахнётся на высокие цели.

— Что ощущали, когда увидели комментарии Шипачёва, Кагарлицкого, Войнова после ухода из «Ак Барса»?

— Не сидел между ними и не разговаривал об этом. Полностью правду никто не узнает. Кроме того, что появилось в этих комментариях.

— Сами чувствовали, что клубу нужна перестройка?

— Жалко терять таких игроков. У Каги, Шипы, Славы огромное мастерство, которое они демонстрировали. Вадик был лучшим бомбардиром команды. Если клуб так решил, значит, так нужно, — сказал Билялов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.