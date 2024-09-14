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«Полностью правду никто не узнает». Билялов — об уходах Шипачёва, Кагарлицкого и Войнова

«Полностью правду никто не узнает». Билялов — об уходах Шипачёва, Кагарлицкого и Войнова
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Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов рассказал об уходах Вадима Шипачёва, Дмитрия Кагарлицкого и Вячеслава Войнова из казанского клуба.

— Вы один из главных старожилов «Ак Барса». Как себя чувствуете в таком амплуа? Стала ли ваша роль в раздевалке больше?
— Возможно, есть такой момент. В принципе, я спокойный человек, всегда всех поддержу, всем помогу. Молодым ребятам обязательно помогу тоже. Сейчас все взрослые ребята понимают нашу роль в команде. Постараемся помочь построить хороший коллектив, который замахнётся на высокие цели.

— Что ощущали, когда увидели комментарии Шипачёва, Кагарлицкого, Войнова после ухода из «Ак Барса»?
— Не сидел между ними и не разговаривал об этом. Полностью правду никто не узнает. Кроме того, что появилось в этих комментариях.

— Сами чувствовали, что клубу нужна перестройка?
— Жалко терять таких игроков. У Каги, Шипы, Славы огромное мастерство, которое они демонстрировали. Вадик был лучшим бомбардиром команды. Если клуб так решил, значит, так нужно, — сказал Билялов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Тимуром Биляловым читайте на «Чемпионате»:
«Хочется поехать в НХЛ. Но нужен ли я там?» Интервью с вратарём «Ак Барса» Биляловым
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«Хочется поехать в НХЛ. Но нужен ли я там?» Интервью с вратарём «Ак Барса» Биляловым
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