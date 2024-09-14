«Ак Барс» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 14 сентября, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча пройдёт на «Татнефть-Арене» и начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

По итогам первых матчей нового сезона Континентальной хоккейной лиги команды оказались внизу турнирной таблицы Восточной конференции, набрав по два балла. «Ак Барс» после трёх сыгранных встреч находится на предпоследнем, 11-м месте в таблице. «Металлург» после четырёх матчей занимает 10-ю строчку в таблице Востока.