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Ак Барс — Металлург: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск

«Ак Барс» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 14 сентября, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча пройдёт на «Татнефть-Арене» и начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам первых матчей нового сезона Континентальной хоккейной лиги команды оказались внизу турнирной таблицы Восточной конференции, набрав по два балла. «Ак Барс» после трёх сыгранных встреч находится на предпоследнем, 11-м месте в таблице. «Металлург» после четырёх матчей занимает 10-ю строчку в таблице Востока.

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