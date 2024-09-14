«Сложная ситуация». Немировски — о положении «Барыса» на старте сезона

Главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски подвёл итоги домашнего матча с минским «Динамо» (1:5) и высказался о положении казахстанского клуба на старте сезона.

— Я думаю, сегодня было лучше, чем в последних трёх играх. Хотя бы были какие-то моменты взаимодействия в атаке. Какие-то моменты были получше, над которыми мы работали последние два дня на тренировках. Но были ошибки в первых голах. Когда счёт был 1:2, был момент сравнять его, но неудачно третий гол зашёл и убил шансы. Шансы ещё были, но пропустили четвёртый. Сложная ситуация. В команде надо всем друг другу помогать и выйти из этого, добавить моментов на следующую игру.

— Команда забила четыре гола, провели четыре игры. Сыгранности ещё не хватает?

— В этих четырёх играх была большая ротация. Пока ещё взаимодействия не нашли. Чейз Де Лео только вчера первую тренировку провёл. Пара моментов взаимодействия была, но надо найти четыре правильных звена на следующую игру, — приводит слова Немировски «Шайба.kz».

На старте сезона-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанская команда не смогла выиграть ни одного матча и заработала только одно очко. В общей турнирной таблице «Барыс» сейчас занимает последнюю строчку.