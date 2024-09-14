«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 14 сентября, в Екатеринбурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Автомобилист» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча пройдёт на стадионе «Уралец» и начнётся в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автомобилист» после четырёх сыгранных матчей набрал четыре очка и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» с шестью баллами в активе после трёх проведённых встреч располагается на третьем месте в таблице Востока. Уфимцы наряду с «Локомотивом» — единственные команды, набравшие максимально возможное количество очков.