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«Не знаю, что происходит с командой». Голкипер Артемий Плешков — об игре СКА

«Не знаю, что происходит с командой». Голкипер Артемий Плешков — об игре СКА
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Вратарь СКА Артемий Плешков после поражения от «Трактора» (0:3) оценил игру армейского клуба в первых матчах сезона.

«После матча никто меня не критиковал. Наоборот, все поддержали и сказали, что моей вины в пропущенных шайбах не было. У нас не получилось забить, но все работали и у всех было желание. В третьем периоде мы не смогли реализовать свои моменты, а соперник смог.

Не знаю, что происходит с командой и почему у нас на старте сезона только одна победа. Но в любом случае нельзя друг друга винить. Надо работать и побеждать», – цитирует Плешкова Metaratings.

Клуб из Санкт-Петербурга второй матч подряд остался без заброшенных шайб. В прошлой встрече подопечные Романа Ротенберга проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 0:2. Армейский клуб потерпел третье поражение в четырёх матчах с начала сезона. Единственная победа у СКА была над тольяттинской «Ладой» в гостях (3:1).

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